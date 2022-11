Dor de cabeça

O governador Helder Barbalho que, certamente, já sabe em que peças deve mexer no baralho da administração pública no alto, médio e baixo escalão, além das autarquias do Estado, terá de negociar com os cerca de vinte partidos que o apoiaram na reeleição, e encaixar, no serviço público, correligionários a serem indicados. O problema, segundo uma alta fonte ligada a Helder, é que, nem sempre, as indicações têm as aptidões técnicas para as funções exigidas, e o governador não está disposto a cometer erros os quais possa vir a se arrepender. Segundo a fonte, o governador atenderá aos partidos da coligação, mas vai exigir a presença de técnicos nos setores mais pontuais. Está certo!