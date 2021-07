Dor na lateral: o que é e como evitar esse incômodo

Quem pratica atividades aeróbicas, principalmente os corredores, sabe como é chata aquela dor na lateral da barriga que aparece. Ela chega do nada e gera um desconforto enorme. Além disso, muitas vezes, obriga a encerrar a atividade. Por isso, vamos te mostrar como ela surge e o que fazer para se livrar.

“A respiração superficial e rápida pode desencadear esse incômodo. A dor na lateral é aguda, localizada e passageira, assim como uma cãibra, e é resultado de um espasmo do diafragma (músculo que separa o tórax do abdômen), por conta da redução do fluxo sanguíneo para ele”, conta Carla Malaguti, especialista em fisiologia respiratória.

Treino com o estômago cheio, a conversa durante o treino, o começo muito forte, a falta de treino e o frio intenso são as principais causas da dor na lateral. Para fazer ela passar, o ideal é diminuir o ritmo e adotar uma respiração mais lenta e profunda.

“Respire profundamente pelo nariz, enchendo bem os pulmões, e solte o ar profundamente pela boca. Repita essa ação várias vezes até a dor passar. Isso fará com que o fluxo sanguíneo volte ao normal e você pode dar continuidade à atividade”, aconselha Maria Carolina, professora da Smart Fit.

Para quem não pretende sofrer com a dor na lateral, antes da atividade física, é sempre bom elevar os braços e fazer duas inspirações profundas, expandindo bem os pulmões, o diafragma e o abdômen.

Se você ficou muito tempo parado e está voltando agora a prática das atividades físicas, é mais provável que sofra com a dor na lateral. Pois, a atividade pede um certo nível de condicionamento aeróbico, que você ainda não retomou. Com o passar do tempo e uma rotina de atividades, é provável que ela reduza bastante sua incidência. Pois, o condicionamento irá progredir aos poucos.