Dorama: O que é, quais são os melhores e onde assistir

Uma das grandes vantagens da disponibilidade de variados serviços de streaming no Brasil é a diversidade de conteúdo acessível para o público. Não estamos mais presos a produções dos Estados Unidos, latino-americanas ou nacionais: podemos acompanhar também o que é feito do outro lado do mundo.

Um bom exemplo disso são os doramas: séries orientais produzidas especialmente no Japão, mas com opções de qualidade vindo da Coreia do Sul e até da China. Mas o que exatamente são doramas, e como acompanhá-los?

O Olhar Digital preparou um artigo especial com tudo sobre as produções conhecidas como doramas, com algumas sugestões de títulos para quem quer começar a acompanhar o mundo maravilhoso das produções orientais. Confira abaixo!

O que é um dorama?

Doramas é o nome popularmente dado a algumas das séries produzidas na Ásia (especialmente no Japão, mas não apenas). Mas não é qualquer série japonesa, coreana ou chinesa que pode ser considerada um dorama.

A palavra “dorama” é a forma como “drama” é pronunciado pelos japoneses, e foi assim que um tipo específico de produções acabou ficando conhecido. Normalmente, essas séries contam com algo entre 10 e 20 episódios de cerca de 40 minutos. Podem ser comédias românticas, aventuras, dramas de época e muito mais.

Diferentemente das novelas brasileiras, as histórias dos doramas giram em torno de um núcleo principal sem muito desenvolvimento além disso. Essas histórias costumam ser fechadas em apenas uma temporada – ou seja, não costumam durar anos e anos como outras produções, embora alguns doramas tenham mais de uma leva de episódios.

Qual a diferença entre dorama e anime?

Bem, são duas coisas bastante diferentes. Animes são produções animadas japonesas. Podem ser séries curtas – Cowboy Bebop, por exemplo, teve 26 episódios e um filme – ou longas – caso de One Piece, que já superou 1.000 episódios. Doramas são produções em live action, ou seja, com atores e atrizes reais.

Vincenzo é um dorama bastante popular. Imagem: Divulgação

Dorama e k-drama: entenda a diferença entre essas produções

É possível dizer que doramas são séries asiáticas em geral, mas essa definição não é muito precisa. Existem diferenças entre o que é feito no Japão – a casa “oficial” dos doramas – e na Coreia do Sul, que também conquistou o mundo com o que é chamado de k-drama, além da forte indústria de entretenimento da China.

Essas diferenças são principalmente culturais, já que os países são bastante diferentes entre si. Por mais que um possa se inspirar no outro, é fato que uma série voltada para o público coreano não vai necessariamente abordar os mesmos temas de uma para os japoneses.

Por mais que muita gente acabe colocando tudo no mesmo pote, portanto, doramas e k-dramas podem ser bastante diferentes. E, da mesma maneira, os dois podem ser excelentes – cabe ao espectador escolher quais são os preferidos.

Onde assistir doramas

A principal plataforma disponível no Brasil para fãs de doramas é a Netflix, que conta com diversos títulos do gênero. Mas o serviço de streaming não é o único lugar que disponibiliza esse tipo de conteúdo: aplicativos para celular como Viki e Kocowa, também contam com um acervo de doramas (e de k-dramas!).

Conheça alguns dos melhores doramas para assistir!

Save-Me

Dorama ‘Save-me’ está disponível na Netflix. Imagem: Divulgação

Uma produção coreana. ‘Save-me’ conta a história de quatro jovens que tentam salvar uma antiga colega de classe e sua família das garras de uma seita religiosa e seu líder carismático. Ao todo, a série conta com 16 episódios de cerca de uma hora, e todos estão disponíveis para assinantes da Netflix.

Amor Não Correspondido

Este dorama produzido na China conta a história de uma jovem tímida que reencontra uma paixão de infância que nunca foi correspondida ao entrar na universidade. A produção é relativamente longa, para os padrões de doramas, com 38 episódios. Está disponível na Netflix e também na plataforma Viki.

Pousando no Amor

Uma produção coreana que é uma das mais aclamadas dos últimos anos. Uma empresária e herdeira sofre um acidente e cai na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e do Sul. Lá, ela conhece um soldado norte-coreano que tentará ajudá-la a retornar ao país do sul, mas a aproximação entre os dois gera um romance inesperado. ‘Pousando no Amor’ está disponível na Netflix.

Flor do Mal

Uma produção da Coreia do Sul. Um artesão habilidoso e famoso que também é considerado um marido provedor e um exemplo de pai. Porém, sua imagem de perfeição pode não representar exatamente o que ele é por dentro – ele tem segredos obscuros e não gostaria que sua esposa descobrisse. Com 16 episódios, o dorama está disponível na plataforma Viki.

Os Indomáveis

Série de fantasia ‘Os Indomáveis’ conta com 50 episódios. Imagem: Divulgação

Esta aclamada produção chinesa mostra um mundo fantasioso em que forças malignas assolam o mundo. Dois discípulos de clãs respeitados se unem para combater o mal, mas a morte de um deles interrompe o processo. Anos depois, a reencarnação do discípulo se une à antiga companheira para solucionar problemas do presente. Disponível na Netflix, é uma produção bastante longa com 50 episódios.

Enquanto Você Dormia

‘Enquanto Você Dormia’ é uma produção coreana que conta a história de uma repórter capaz de prever o futuro a partir dos sonhos. Ao conhecer um charmoso promotor e um policial, ela descobre que não é a única com tal habilidade – e, mais do que isso, os sonhos dessas três pessoas se conectam. Disponível na plataforma Viki, o dorama conta com 16 episódios.

Switched

Uma produção japonesa. Duas jovens de vidas bastante diferentes trocam acidentalmente de corpo: uma delas é a mais popular da escola e que está dentro dos padrões de beleza da sociedade, enquanto a outra é uma jovem tímida que não se relaciona muito bem com colegas de escola. A partir da troca de corpos, elas entenderão o que é estar na pele da outra. ‘Switched’ está disponível na Netflix.

Apostando Alto

Neste dorama sul-coreano a garota ambiciosa Dal-Mi, que sonha em se tornar a nova Steve Jobs, precisa escolher entre dois homens ao mesmo tempo que enfrenta todas as dificuldades e obstáculos do desenvolvimento de um aplicativo para celular. Ela também tem uma rivalidade com uma irmã da qual foi separada na infância. Com 16 episódios de cerca de 90 minutos, o dorama está disponível para assinantes da Netflix.

Ventos de Inverno

‘Ventos de Inverno’ é um k-drama, ou seja, um dorama produzido na Coreia do Sul. Ele conta a história de um farsante que segue seus próprios instintos ao encontrar uma maneira de enriquecer enganando uma herdeira cega. Mas as coisas não vão ser tão simples como ele imaginava. Com 16 episódios de cerca de 60 minutos, a produção está disponível para assinantes da Netflix.

O Sobrevivente Designado: Coreia

Sobrevivente Designado: Coreia é baseado em uma série norte-americana. Imagem: Divulgação

Baseado na série norte-americana ‘Designated Survivor’, essa produção coreana conta a história de um ministro do meio ambiente que é alçado ao posto máximo do governo da Coreia do Sul após um atentado catastrófico atingir o parlamento do país. O desafio dele é imenso, já que ele deve conduzir o país em meio ao caos para restabelecer a ordem para o povo coreano. Com 16 episódios de cerca de 70 minutos, o dorama está disponível para assinantes da Netflix.

Vincenzo

A produção coreana conta a história de ‘Vincenzo’, um advogado sul-coreano que trabalha no Japão. Ao visitar seu país de origem, ele passa a contar com o apoio de uma advogada corajosa e de seu estagiário para enfrentar um grupo mafioso que causou problemas no passado. ‘Vincenzo’ está disponível na Netflix.

Minha Juventude

‘Minha Juventude’ é uma produção chinesa que conta a história de seis amigos que, ao chegarem à vida adulta, passam por uma série de experiências que podem tanto fortalecer a união entre eles, quanto afastá-los. Às vezes, elas podem levá-los ao amor também. Disponível na Netflix, o dorama conta com 24 episódios de cerca de 40 minutos.

Chocolate

A produção coreana mostra a vida de um neurocirurgião que sonhava em ser chef e acaba reencontrado uma amiga do passado que atua como chef. Apesar de serem duas pessoas bastante diferentes, algo especial faz com que eles se unam. ‘Chocolate’ está disponível na Netflix.

Ombro Amigo

Dorama chinês Ombro Amigo está disponível para assinantes da Netflix. Imagem: Divulgação

Uma produção audiovisual chinesa. Em ‘Ombro Amigo’, um estudante de contabilidade que está prestes a se formar encontra uma física inteligentíssima que faz com que a sua rotina seja abalada. Com 24 episódios de cerca de 45 minutos, a produção está disponível para assinantes da Netflix.

Vagabond (Retaliação)

Nesta produção sul-coreana, o dublê Che Dal-geon decide investigar um acidente de avião que resultou na morte de um sobrinho. Para isso, ele terá como ajudante uma agente secreta chamada Go Hae-ri, e juntos eles se envolverão em uma grande conspiração. Com 16 episódios produzidos, o dorama está disponível na Netflix.

Seduzida

O que é o amor? Se apaixonar é tudo isso mesmo? Este dorama coreano acompanha pessoas comuns que encontram o amor, mas nem sempre conseguem extrair dele tudo o que as pessoas esperam de uma paixão. Aqui, três jovens ricos se tornam amigos e passam a competir quem sofre mais no amor. Com 32 episódios, o dorama está disponível na plataforma Viki.

A Cobertura

Um apartamento de cobertura em um prédio luxuoso de 100 andares é o palco da história de pessoas que vivem com objetivos e segredos próprios. A produção, que é coreana, se concentra em uma mulher que nasceu na riqueza, uma que veio da pobreza, e uma que faz tudo o que pode para garantir a melhor vida possível para a filha. Com 21 episódios, a série está disponível na plataforma Viki.

Beleza Verdadeira

O popular dorama Beleza Verdadeira está disponível na plataforma Viki. Imagem: Divulgação

Produzido na Coreia do Sul, ‘Beleza Verdadeira’ acompanha a vida de uma jovem estudante do Ensino Médio com traumas devido à sua aparência. Para conseguir se encaixar nos padrões de beleza da sociedade, ela se torna uma especialista em maquiagem e começa a chamar a atenção de garotos – mas o que será que eles pensarão ao conhecerem a jovem sem “máscara”? Com 16 episódios, o dorama está disponível na plataforma Viki.

Itaewon Class

Uma produção coreana. Itaewon Class foi lançado em 2020 e se tornou um dos maiores fenômenos de audiência da Coreia do Sul. A série conta a história de um ex-presidiário que tenta seguir os passos do falecido pai ao abrir um bar chamado DanBam em Itaewon, um bairro de Seul. Seu maior desafio será a concorrência pesada de outros estabelecimentos da região.

Jardim de Meteoros

Uma produção chinesa que conta a história de uma jovem estudante universitária determinada a se dedicar aos estudos para ter sucesso na vida, mas acaba descobrindo um mundo cheio de obstáculos. Durante o caminho, ela encontrará um grande amor. A produção está disponível na Netflix.

Love Alarm

Uma produção coreana. Neste dorama, o avanço da tecnologia chegou a um ponto em que um simples aplicativo para celular é capaz de dizer se você está perto de alguém com sentimentos por você. Se isso é bom ou ruim, aí vai depender dos envolvidos – ou, no caso, da protagonista Kim Jojo. Disponível na Netflix, a produção conta com duas temporadas e 12 episódios.

Conclusão

O mundo dos doramas vai muito além do que listamos, mas, com essas dicas, você já pode começar a conhecê-lo. Agora é só correr para seu serviço de streaming de escolha e começar a acompanhar essas produções asiáticas que, aos poucos, estão conquistando o coração do público brasileiro.

Fonte: Olhar Digital