Doria confirma pré-candidatura à presidência da República

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou, nesta terça-feira (15), que é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Em declaração ao jornal Folha de S.Paulo, ele afirmou que irá disputar as prévias de seu partido que irá trabalhar para você.

A declaração ocorreu após o PSDB definir as regras para realização de prévias da legenda.

– Vamos disputar as prévias, respeitando todos os candidatos. Mas vamos trabalhar pra vencer. E somar forças com todos para fortalecer a candidatura do PSDB. E ajudar o Brasil – apontou.

De acordo com o veículo, outros nomes que disputam a posição no PSDB são o senador Tasso Jereissati (CE), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

A decisão ocorrerá no dia 21 de novembro.

