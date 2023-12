Dos onze ministros do STF, sete foram indicados pelo PT

Com a chegada de Flávio Dino como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o Partido dos Trabalhadores (PT) terá emplacado sete dos onze nomes que ocupam as cadeiras da Corte. Isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu quatro ministros, enquanto a ex-presidente Dilma Rousseff nomeou três deles.

Em seu primeiro governo, Lula indicou Cármen Lúcia. Já no segundo, foi a vez de Dias Toffoli. No atual mandato, o petista elevou Cristiano Zanin e Flávio Dino ao cargo.

Já a ex-chefe do Executivo Dilma escolheu Luiz Fux e Roberto Barroso em seu primeiro governo, indicando ainda Edson Fachin no segundo mandato.

No total, a legenda petista esteve no poder durante 14 anos, e durante esse período indicou, ao todo, 14 ministros à Corte, dos quais sete se aposentaram. São eles: Cezar Peluzo, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, Menezes Direito e Rosa Weber, sendo todos indicados por Lula com exceção de Weber.

Fonte: Pleno News/ Foto: Carlos Moura/SCO/STF