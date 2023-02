‘Dos Peraus do Coração’ um livro feito para tocar as pessoas

Com o objetivo de emocionar as pessoas por meio de histórias reais que trazem à tona lembranças carinhosas, foi criada a obra “Dos Peraus do Coração”, escrita pela autora Marlyane Carlos. O livro surgiu durante a pandemia da Covid-19, a partir de relatos da própria autora nas redes sociais, e não demorou para que os leitores se identificassem com o conteúdo.

Marlyane Carlos é natural de Cametá e formou-se em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e em Direito por uma faculdade particular. O gosto pela leitura e pela escrita nasceu quando ainda era criança, e na juventude ela registrava tudo o que via, sentia e imaginava em um diário. Porém, um momento difícil em sua vida a fez queimar todos os seus cadernos com as memórias já vividas, após perder uma das pessoas mais importantes de sua vida, sua mãe.

Mas as lembranças permaneceram na mente e no coração de Marlyane, e durante a pandemia da Covid-19 ela resolveu compartilhá-las nas redes sociais sem pretensão alguma. Seus relatos tocaram os corações daqueles que os leram, e o sucesso não passou despercebido. Assim, decidiu-se transformá-los em um livro.

“Dos Peraus do Coração” foi lançado recentemente,no dia 18 de Fevereiro, a obra convida o leitor a embarcar em uma viagem emocionante que desperta diversas lembranças, sensações, cheiros e aventuras, tudo o que uma boa leitura pode proporcionar.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Divulgação