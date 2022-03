Douglas Souza se aposenta da Seleção por “saúde mental”

O jogador de vôlei Douglas Souza anunciou, no fim da noite de quinta-feira (24), que vai se aposentar da Seleção Brasileira de vôlei para cuidar da saúde mental. Em uma publicação no Instagram, ele afirmou que tratou de uma depressão recentemente e relatou que a decisão está relacionada com a falta de tempo para a família e os amigos.

– É muito difícil a gente ter um tempo para gente, para nossa família, para nossos amigos, que são coisas muito importantes para mim. Depois disso, só foi piorando até que eu cheguei a ter que tratar de uma depressão, e ninguém sabia disso. Em pleno 2022, a nossa saúde mental é uma coisa extremamente importante, a coisa que tem que se cuidar, se tratar, dar uma atenção ali – disse.

Douglas afirmou ainda que a decisão já estava tomada há mais de três anos, e que os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados de 2020 para 2021, marcariam sua saída da equipe. O jogador declarou, porém, que seguirá jogando por clubes e que vem negociando com alguns times paulistas.

– A gente está negociando com os clubes de São Paulo. Eu optei por jogar em São Paulo mesmo sabendo que os clubes de São Paulo não tinham tanto investimento, não têm tanto dinheiro para oferecer – completou.

Em outubro do ano passado, o atleta esteve no meio de uma polêmica envolvendo Maurício Souza, seu ex-companheiro de Seleção. Na ocasião, Maurício fez um comentário sobre a bissexualidade do personagem Superman que o levou a ser demitido do Minas, equipe em que atuava. Douglas, por sua vez, comemorou o desligamento de Maurício.

– Homofobia não é opinião. Grande dia – escreveu Douglas, na época.

ATLETA VAI PARTICIPAR DO DANÇA DOS FAMOSOS

Nesta quinta-feira (24), o site Globo Esporte informou que Douglas será um dos competidores da próxima edição do Dança dos Famosos, reality show do programa Domingão com Huck. A atração começa no próximo domingo, 27 de março. De acordo com a publicação, Douglas pode ficar envolvido com o quadro por cerca de quatro meses.

