“Doutor Resolve” é a nova ferramenta criada pela Secretaria de Saúde em Ananindeua

Com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento á saúde pública, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) criou o “Doutor Resolve”, uma ferramenta de chatbot (programa de computador que simula um ser humano na conversação com as pessoas) – inteligência artificial mais próxima do real- que foi desenvolvida para comunicar com usuários.

Por meio da tecnologia o uso vai simplificar e integralizar o atendimento ao cidadão que terá acesso por meio de QR Code e número do aplicativo de mensagem instantânea que estará disponibilizado dentro das unidades de saúde.

O cidadão que não obteve retorno de uma marcação de consulta ou exame até o prazo de 60 dias contatos a partir do pedido, pode comunicar o “Doutor Resolve” munido do número do protocolo que foi dado entrada do pedido. Por meio deste, que a secretaria de saúde terá acesso aos serviços solicitados, a documentação do paciente e assim será encaminhado a direção de cada região que irá seguir dentro das normativas para a resolução do problema.

A nova ferramenta também estará disponível para reclamações e sugestões. Ao final, o usuário poderá participar da pesquisa de satisfação para ajudar a prefeitura a melhorar os serviços públicos municipais de Ananindeua na área da saúde.

