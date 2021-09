DPA alerta para ocupação de pessoas nos eventos já liberados com o bandeiramento verde

Com o bandeiramento de cor verde, abrindo espaço para a flexibilização da vida econômica no Estado do Pará, várias atividades começam a retornar depois de um ano e cinco meses em razão do isolamento social, com medidas sanitárias em função da pandemia do novo coronavírus. Entre essas atividades estão a realização de eventos públicos, como festas em sedes dançantes e clubes, bares, boates, hotéis etc. Até mesmo os estádios de futebol de campo começaram a reabrir as portas, no Pará, para o público já a partir da próxima semana. Entretanto, os organizadores dos eventos deverão seguir à risca as medidas de segurança que ainda estão em voga pelo decreto assinado pelo governador Helder Barbalho e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, edição do dia 27 de agosto passado.



A delegada Soranda Nascimento, diretora da Divisão de Polícia Administrativa – DPA, alerta que em qualquer situação, os eventos só poderão ter ocupação máxima de 75% do ambiente. Acrescenta que, anda conforme o decreto governamental, para ingressar nesses locais, cada usuário haverá de mostrar a carteira comprovando a imunização com as duas doses, do contrário, essa pessoa não poderá permanecer o local.



Todos os eventos serão fiscalizados não apenas por agentes da DPA, como também, pela Polícia Militar, Secretaria de Estado de Saúde Pública, Defesa Civil e Vigilância Sanitária.

Segundo a delegada Soranda, todos os casos serão devidamente estudados, haja vista que os promotores de evento, a partir de agora, é que voltarão às atividades e, assim, ainda estão com certos problemas financeiros. Locais que estão com alvarás vão continuar suas atividades; aqueles que não têm alvará, funcionarão com licenças por eventos, acrescidas do Registro, Vistoria e certificados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Corpo Militar de Bombeiros, como era antes da pandemia. No caso dos estádios de futebol, a presença de público será de 30%.

O decreto do Governo do Estado se refere à Zona Metropolitana de Belém, compreendendo a capital, Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará.

Shoppings centers da Grande Belém e capital não estão inclusos no decreto e, portanto, continuam com suas atividades normais.

Foto de destaque: Bruno Cecin