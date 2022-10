Dra.Alessandra Haber é a deputada federal mais bem votada

A Dra. Alessandra Haber, candidata a deputada federal, foi eleita neste domingo (2) com 258.907 mil votos, ela torna-se a mulher deputada federal mais votada do estado nos últimos anos.

A Dra.Alessandra Haber, é esposa do Dr. Daniel Santos, Prefeito de Ananindeua. A candidata eleita concorria pelo partido MDB, só na manhã desta segunda-feira (3) ela conseguiu agradecer a todos os votos que foram recebidos. Ela falou em suas redes socias sobre sua vitória.

“Sem palavras para agradecer os mais de 250 mil votos que recebemos ontem, que me tornaram a mulher deputada federal mais votada do estado nos últimos 32 anos!! Muito obrigada a cada um de vocês que foi fundamental não somente neste domingo, mas desde o início dessa caminhada, com gestos de força, apoio e amor. Esse mandato é nosso! Agora Vamos mostrar nossa voz em Brasília!”

Fotos: Rede Social