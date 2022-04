Dra. Alessandra se filia ao MDB e Ananindeua segue unida

A primeira dama do município de Ananindeua, Dra Alessandra Haber, se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB, o partido histórico ao qual pertence o governador Helder Barbalho. Ela será candidata, pela legenda, ao cargo de deputada federal nas eleições de outubro deste ano.

A filiação de Alessandra Haber ao MDB sepulta a boataria alimentada por políticos e blogs durante toda a semana e mostra que a aliança entre o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel, e o governador Helder, continua sólida.



Analistas políticos consultados pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ dizem apostar na eleição da Dra Alessandra Haber como deputada federal e que ela será uma das candidaturas mais bem votadas do partido de Helder Barbalho.



Saindo do segundo colégio eleitoral do Pará, que é Ananindeua, Alessandra é admirada na cidade e ainda conta com a excelente avaliação da gestão municipal de seu marido, Dr Daniel, pela população ananindeua

Além disso, o governador tem dito a vários interlocutores que Alessandra é parte de seu “dream team” na chapa do MDB ao legislativo. O ato de filiação se realizou na manhã desta sexta-feira, 01, na casa do governador, com a presença da Primeira Dama do Estado Daniela Barbalho e o presidente da Alepa, deputado Chicão, o que mostra o prestígio de Alessandra e Dr Daniel, além de provar que o MDB de Ananindeua está unido em torno do projeto.

Imagem: Reprodução / Jmetropolitano