Drama

A BBF emprega mais de cinco mil funcionários na região e esse pessoal injeta verbas na economia dos três municípios. Quer dizer, se houver demissões, todo mundo vai sair perdendo, mas as prefeituras das três unidades não estão fazendo nada, em absoluto, para minimizar a situação que chega a ser dramática, dado que, hoje, os funcionários também temem por suas vidas, já que o clima de revolta recrudesce cada vez mais, especialmente no Ramal do Linhão, onde há a fazenda Vera Cruz, palco de grandes confusões no começo desta semana.