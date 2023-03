Dramático, mas Papão vence o Princesa nos pênaltis e vai para a semi-final com o Remo pela Copa Verde

O Papão da Curuzu venceu o Princesa, do Amazonas, na cobrança de penalidades máximas depois de um novo empate em 0 a 0 no jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida, que teve a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém, se realizou no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém.

No estádio bicolor havia apenas a Fiel. Do lado da torcida do clube amazonense não havia praticamente ninguém. O jogo foi dramático, mas com resultado super justo para ambas as equipes, que se esforçaram na tentativa de furar a retranca um do outro. No interior amazonense, no jogo de ida, Paysandu e Princesa empataram em 0 a 0 enfrentando uma longa viagem de quase 600 quilômetros para um jogo em campo bastante complicado e com problema de energia, o que prejudicou ambas as equipes. O tira-teima aconteceu na noite desta quinta-feira, em Belém, quando os dois fizeram o jogo de volta e, novamente, empataram com o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ zerado, forçando a cobrança de pênaltis. No final, o Bicola venceu e despachou o adversário pelo placar de 5 a 3.

Com o resultado, o torcedor paraense terá Paysandu e Clube do Remo, que aguardava o resultado desta noite para saber quem seria seu adversário pelas semifinais da Copa Verde.

Márcio Fernandes colocou o Paysandu em campo em um 4-4-2 – com um losango no meio-campo, com Ricardinho como camisa 10, Rithely (esquerda) e Gabriel Davis (direita) nas pontas e Jimenez mais recuado. Assim, os laterais poderiam ganhar protagonismo, assim como as caídas de Bruno Alves pelos lados.

O JOGO

Apesar de povoar o meio-campo, o Papão foi surpreendido com um Princesa muito aguerrido. A equipe amazonense não se intimidou com o adversário e com o público. Não à toa, foi quem mais teve chances de marcar: 15 finalizações (cinco no gol) contra 9 do Papão (duas no alvo).

Ao final do primeiro tempo, o Paysandu saiu vaiado para o intervalo. Na volta, Márcio promoveu a entrada de Vicente no lugar de Rithely e mudou a equipe para um 4-3-3, com Bruno Alves (na direita) e o próprio Vicente (na esquerda) nas pontas. Mas, apesar de 15 minutos de pressão, as dificuldades voltaram, e o Bicola ficou sem ideias.

SEGUNDO TEMPO

Situação bastante conflifante, o Paysandu não encontrou outra maneira de fazer a bola chegar na área adversária que não fosse em cruzamentos. No entanto, a sólida defesa do Princesa foi capaz de vencer praticamente todos os duelos aéreos ou pelo chão.

Incomodada com a atuação do Paysandu, sobrou para o técnico Márcio Fernandes, chamado de “burro” em alguns momentos pela torcida.

Nas cobranças de pênaltis, o goleiro Thiago Coelho brilhou pegando a cobrança de Foguete. Mário Sérgio, Eltinho, Bruno Alves, Genílson e Samuel Santos marcaram para dar a classificação para o Bicola, enquanto Frank Alberto, Aleílson e Jonas descontaram.

Ficha técnica

Paysandu x Princesa-AM

Copa Verde – Quartas de final (jogo de volta)

Data: quinta-feira (23)

Horário: 20h

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castrao, a Curuzu

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Genílson e Eltinho; Jiménez (Eric), Gabriel Davis (Paulo Henrique), Rithely (Vicente) e Ricardinho (João Pedro); Bruno Alves e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes.

Princesa

Waldson; Pedro, Koffi, Naylor (Luciano), Ivan; Bombado (Junior Baié), Wesley (Frank), Toró (Felipe), Rodolfo; Jonas e Aleilson

Técnico: Aderbal Lana.

Arbitragem

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti(ES)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu