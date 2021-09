Drauzio Varella fala sobre os reflexos da pandemia pelo canal do Senac Pará

A 3ª Semana Senac Saúde tem como objetivo debater os impactos da pandemia na saúde da população brasileira terá o oncologista e escritor Drauzio Varella falando sobre o panorama da pandemia da covid-19, estratégias de enfrentamento e cases de sucesso na organização das instituições de saúde.

A Semana Senac Saúde é uma ação conjunta do Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – em 11 Departamentos Regionais das regiões Norte e Centro-Oeste: Acre, Amapa, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A programação é destinada a gestores, profissionais, docentes e estudantes do segmento de saúde de todos estes estados e DF.

O evento que iniciou ontem, segue até sexta-feira(1), das 20h as 21h, pelo canal do Senac Pará no Youtube, a programação irá emitir certificado aos participantes que devem se inscrever acessando o site www.pa.senac.br.

Confira a programação a ser seguida:

29/9 | Daniel Barros – A pandemia e seus reflexos sobre a saúde mental

30/9 | Ana Escobar – O cenário da pandemia e seus reflexos na infância

1/10 | Drauzio Varella – Panorama da pandemia da covid-19, estratégias de enfrentamento e cases de sucesso na organização das instituições de saúde

Foto: Reprodução