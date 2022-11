Drive Thru para reciclagem de produtos pós-consumo é realizado em Belém neste final de semana

Neste sábado (5), a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), em parceria com a Prefeitura de Belém (PA), realiza a campanha de coleta de eletroeletrônico e eletrodomésticos pós-consumo. O objetivo é conscientizar e incentivar a população belenense, para fazer o descarte correto dos produtos que precisam ser reciclados.

A ação será realizada através de um sistema Drive Thru para receber equipamentos em fase final da vida útil. Na Doca será instalado um ponto de recebimento, onde a população poderá levar o máximo de equipamentos que serão descartados dentro do horário de atendimento.

No local podem ser descartados desde fones de ouvido a geladeiras que não funcionam mais. A orientação é que as pessoas observem os itens de casa que estão nesta condição e levem até o ponto de recebimento.

Dados

A Abre conta com 93 pontos de recebimentos fixos distribuídos pelo estado, sendo 23 deles localizado na capital paraense. A associação convoca toda a sociedade, poder público e iniciativa privada a olhar com mais atenção parta este assunto da REE´s, que é o objetivo do decreto Federal 10.240/2022, e tem potencial de gerar mais de 10 mil empregos e inserir R$ 700 milhões em receita.

Para saber onde é possível encontrar os pontos de recebimento mais próximos de você, basta acessar o site da associação e fazer uma busca por meio do CEP. O site também inforam quais produtos podem ser descartados.

Foto Reprodução: maipambiental.com