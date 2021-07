Drone lança explosivos em aeroporto no Iraque que abriga base dos EUA

Pentágono diz que não houve danos às instalações americanas. Ataque ocorre em momento de hostilidades entre militares dos EUA e milícias apoiadas pelo Irã no Oriente Médio.

Um drone atacou com explosivos um aeroporto em Erbil, no norte do Iraque, nesta terça-feira (6). Segundo forças de seguranças curdas, que mantêm o controle parcial da área com apoio dos americanos, o objetivo do ataque parecia ser a base dos Estados Unidos localizada dentro do aeroporto.

Sirenes soaram no consulado dos EUA em Erbil, ainda segundo fontes citadas pela agência Reuters. Voos foram suspensos. Não se sabe qual facção ordenou o ataque, que ocorreu em meio a uma série de contraofensivas americanas contra bases pró-Irã na região (leia mais no fim da reportagem).

Em comunicado, o Pentágono confirmou que foi informado do ataque por drones. Entretanto, segundo as autoridades americanas, não há sinais de danos às estruturas da base americana, nem de feridos nem de mortos.

Ataques com drones

Esse ataque ocorre um dia depois de uma tentativa de ataque contra a base aérea Ain al-Asad, em Bagdá, local que abriga militares americanos e a Embaixada dos EUA no Iraque.

Em abril, um drone lançou explosivos perto das forças americanas no mesmo aeroporto de Erbil. Era o primeiro ataque conhecido feito por um drone não pilotado contra as forças dos EUA, em meio a uma série de disparos contra bases americanas e a embaixada em Bagdá.

O Pentágono atribui esses ataques a milícias apoiadas pelo Irã. No fim de junho, os EUA responderam com uma ofensiva contra bases dessas facções entre o Iraque e a Síria. Houve mortes — a Casa Branca diz que os alvos eram milicianos, enquanto representantes desses grupos pró-Irã alegam que o ataque matou uma criança.