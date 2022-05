Dua Lipa atrai olhares em foto usando biquíni florido

A cantora Dua Lipa apareceu em suas redes sociais nesta semana para compartilhar vários cliques. Uma foto em questão a cantora está usando um biquini florido enquanto pega um Sol à beira de um rio. “Mergulho no rio pré-show”, escreveu Dua na legenda do post.

Dua recebeu muitos comentários, não faltou elogios e mensagens carinhosas para a cantora, “Case-se comigo”, disse uma seguidora, enquanto um fã afirmou: “Dua, você é uma perfeição, eu amo você”. Outro internauta declarou: “Você é a rainha mais maravilhosa da galáxia”. Outra seguidora: “Você é simplesmente maravilhosa”, destacou.

Dua Lipa possui dois shows marcados no Brasil. A primeira apresentação será no dia 8 de setembro, elá fará um show em São Paulo, no Distrito Anhembi. O segundo show será no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 11 de setembro.

A cantora falou sobre as expectativas para os shows no Brasil para a Splash UOL. Dua fala que ama os fãs brasileiros e recebe sempre mensagens com pedidos para vim ao país. “Eu amo meus fãs brasileiros, e antes de vir, sempre via as pessoas no meu Instagram dizendo “venha para o Brasil”.

A primeira passagem pelo Brasil foi em 2017, abrindo o show de banda Coldplay. “Então, quando eu vim, já estava esperando muita animação. Mas não tinha como eu prever o quão alegre e barulhento e empolgados os meus fãs eram. Eu vim para o Brasil, e o Brasil literalmente se mostrou para mim! Eu jamais vou esquecer disso.”, falou ela.

Dua Lipa não esconde a empolgação sobre o show no Rock In Rio. “É uma honra voltar ao Brasil para tocar no Rock in Rio. Que é um dos festivais mais icônicos do mundo”, afirma, então ela continua:“Na verdade, espero que meus fãs possam me ajudar com isso. Onde eu devo ir enquanto estiver no Brasil? Ajudem-me a planejar minha viagem!”, declarou cantora esperando conhecer alguns pontos turísticos do Brasil.

Fonte: R7/Foto Destaque: Dua Lipa. Reprodução/Instagram