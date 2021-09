Dua Lipa é confirmada no Rock in Rio 2022!

Depois de muita especulação, agora é oficial: Dua Lipa é uma das atrações do Rock in Rio 2022! E a cantora ficará responsável por encerrar a próxima edição do festival carioca.

Dua foi anunciada como headliner, a atração principal, do último dia do Rock in Rio 2022, dia 11 de setembro. No line-up do dia, que ainda não está completo, tem ainda Ivete Sangalo também como atração do Palco Mundo.

Essa será a primeira vez de Dua Lipa no Brasil desde 2017, quando a cantora veio ao nosso país para abrir os shows do Coldplay.

Além de Dua e Ivete, já confirmados no Palco Mundo do Rock in Rio 2020 estão: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza, Post Malone, Marshmello, Jason Derulo, Alok e as bandas de rock Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura.

O Rock in Rio 2022

Foto: Reprodução/Site Rock in Rio

Depois do adiamento da edição de 2021, por causa da pandemia de Covid-19, a nona edição do Rock in Rio acontecerá agora no mês de setembro de 2020, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

A venda de ingressos inicia no dia 21 de setembro, próxima terça-feira. A data abre para as vendas do Rock in Rio Card, que é como se fosse um ingresso antecipado.

Ao comprar o card, a pessoa deve escolher posteriormente o dia que quer ir, já que o line-up não está completamente anunciado. É uma forma de garantir seu ingresso, para o dia que seus artistas favoritos vão cantar!

Esses são os valores:

Inteira: R$ 545,00

Meia-entrada: R$ 272,50

Benefício Itaú 15% de desconto: R$ 463,25

A compra deverá ser feita a partir do site rockinrio.ingresso.com, aceitando pagamentos diversos como cartão e boleto. Para não cair tão pesado no bolso, também há a possibilidade de fazer a compra parcelada. Se você tem cartão do Itaú, pode parcelar em até 8 vezes. Caso você tenha outro tipo de cartão, o máximo é de 5 vezes.

FONTE PORTAL POP LINE