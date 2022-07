Duas crianças são tragadas pelas águas da Praia do Tucano, em Portel

Moradores da cidade de Portel, no Marajó, estão consternados com o trágico acidente ocorrido ontem, domingo, 10, por volta das 15h, na Praia do Tucano, onde duas crianças perderam as vidas ao serem tragados pelas águas do rio que banham a Praia do Tucano. Imediatamente começou o trabalho de buscas pelos corpos, um dos quais foi encontrado ainda ontem e, na manhã desta segunda-feira, 11, o outro.

As vítimas foram reconhecidos pela mãe, dona Leila Silva, que ficou aos prantos no local, até a chegada da polícia, que tomou as providências de praxe, como remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Portel.

Segundo informações em Portel, a Praia do Tucano é bastante frequentada nesta fase de veraneio, assim como aos fins de semana e temporadas. No entanto, o local é bastante perigoso em função das fortes correntezas, já que o canal fica um pouco mais à frente de onde os banhistas se divertem.

Na manhã desta segunda-feira, a cidade estava sob clima de luto por causa da tragédia que se abateu sobre uma família humilde da cidade, que deverá fazer ainda hoje o sepultamento das crianças no cemitério da cidade.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais