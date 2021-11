Duas pessoas foram presas suspeitas de comercialização de entorpecentes na comunidade de Patrocínio

Uma guarnição do PPD de Patrocínio, foram informados através de denúncia anônima por volta das 04h00 do último dia 7 de novembro de 2021, onde um homem e uma mulher estariam fazendo a comercialização de entorpecentes próximo a um hotel.

Os policiais pegaram informações e conseguiram prender a mulher que estava atrás de um caminhão, onde foi feito uma revista e no bolso dela foi encontrado 7 trouxas de substância aparentando ser cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de R$: 100,00, e com o homem foi encontrado 8 trouxas de um material aparentando ser cocaína e uma quantia de R$: 150,00 reais. Para os policiais o homem informou que teria mais drogas e que estaria de baixo do vale da residência.

Material apreendido. Foto: Reprodução/PM

Logo o tio do suspeito chegou na residência, e foi pedido para ser feito uma revista em um dos quartos, e lá foi encontrado uma balança de precisão, mais 6.1 de uma substância ser maconha.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o casal e conduzidos para o PPD da comunidade, e posteriormente serão apresentados na 19° seccional de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News