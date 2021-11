Duas pessoas morrem em acidente com uma rabeta em Abaetetuba

Os corpos de Jaime Ferreira de Albuquerque e Domingos Ferreira Ribeiro foram encontrado por moradores da região que faziam as buscas.

Duas pessoas morreram, nesta segunda-feira (1º), em um acidente com uma rabeta no rio Abaeté, em Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, em Belém.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada ajudar nas buscas pelos corpos, que foram encontrados e os corpos entregues aos peritos do Instituto Médico Legal (IML) do município. Os corpos foram liberados para o sepultamento da família.

Fonte G1