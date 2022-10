Duas pessoas são mortas a bala por motoqueiros em Murinim

Um duplo homicídio se registrou na tarde desta sexta-feira no distrito de Murinim, município de Benevides, na zona metropolitana de Belém. As vítimas foram abordadas por dois motoqueiros que abriram fogo e desapareceram em alta velocidade.



O crime chocou moradores da Rua São José, que ficaram assustados com a violência. Uma das vítimas, do sexo masculino, vestia uma camisa preta identificando se tratar de mototaxista.

A ocorrência foi inicialmente atendida por guarnições da Polícia Militar que, como é habitual, isolaram a área para o trabalho da polícia técnica. Os corpos, não identificados, foram removidos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.



Segundo a polícia, o caso será investigado, inicialmente, pela Delegacia de Benevides. A depender do avanço das apurações, poderá ser avocado para a Divisão de Homicídios.

Ultimamente, várias pessoas têm sido mortas por ação de pistoleiros que estão agindo na capital e zona metropolitana.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar