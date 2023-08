Duas pessoas são presas e oito trabalhadores resgatados em situação análoga à de escravo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 09, a Operação São Francisco 2, que visa o combate da extração ilegal de recursos minerais. A investigação partiu de denúncia de atividade garimpeira ilegal na região de Cumaru do Norte/PA.

Esta é a segunda ação da Polícia Federal em dois meses na região. Por meio de análises de imagens de satélite foi identificada uma área de aproximadamente 40 hectares de degradação, sendo que vários dos pontos apontados não possuíam autorização da Agência Nacional de Mineração para a lavra garimpeira.

Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante, quatro garimpos ilegais foram fechados e oito trabalhadores encontrados em condições análogas à de escravo, tendo sido resgatados em barracos de lona sem água tratada e banheiro, além de várias outras irregularidades.

Além disso, foram apreendidas 05 escavadeiras hidráulicas, 01 veículo modelo Hilux, 03 armas, aproximadamente 150 gramas de ouro e 700 gramas de substância semelhante a mercúrio, além diversos utensílios utilizados no processamento do ouro.

Os presos foram autuados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, garimpo ilegal, manter trabalhadores em condição análoga à de escravo, armazenar mercúrio em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e extração de recursos minerais sem autorização. Um deles também foi autuado por posse irregular de ouro.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis responsáveis e mais pontos de extração ilegal de ouro.

Imagens: Ascom/SRPF em Redenção