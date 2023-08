Duas renomadas bandas musicais são atrações neste domingo no Cassazum

A Diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, realiza neste domingo, 20, outra programação festiva das mais importantes para associados e convidados com apresentação de duas bandas renomadas do eixo Norte e Nordeste, como a Banda Nord, que tem o melhor rock Nacional e Internacional.

A banda conta no grupo com o baixista André Mourão, músico de altíssimo nível, o qual já tocou com artistas renomados como Nando Reis e a saudosa Elza Soares.

Outra atração será a banda “Laudiane Maia”, que vem despontando na Região Norte, uma das melhores da temporada. O show musical começará a partir das 14 horas, conforme, declarações da presidente do clube militar, a suboficial de Aeronáutica Heloísa Helena Figueira da Costa. Segundo ela, a partir das 12 horas, haverá apresentação do professor Vitor Carvalho, especialista em “Personal Dance”, que proporcionará aos associados e convidados alguns ensinamentos de vários ritmos de músicas.

A diretoria do Cassazum está cedendo a cada associado cerca de cinco convites todos domingos para prestigiarem as domingueiras e conhecerem as instalações da agremiação militar.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar