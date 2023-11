Dublê de Pantera Negra morre em acidente de carro com os 3 filhos

Taraja Ramsess, que trabalhou como dublês nos dois filmes do Pantera Negra e em Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, morreu aos 41 anos em um trágico acidente de carro na Geórgia, Estados Unidos. Três filhos do ator também morreram.

O acidente ocorreu na última quarta-feira (31), e foi divulgado na imprensa norte-americana neste fim de semana. De acordo com o WSB-TV News, Taraja estava com os seus cinco filhos no veículo, que colidiu com um trailer. Além do ator, Sundari, de 13 anos, e Fujibo, de apenas 8 meses, morreram ainda no local.

Kisasi, de 10 anos, ficou três dias internado, mas acabou não resistindo aos ferimentos. As outras duas filhas envolvidas no acidente sofreram apenas ferimentos leves.

Akili Ramsess, mãe de Taraja, confirmou os óbitos do filho e dos netos por meio das redes sociais.

– Todos que o conheceram sabem o quanto Taraja era especial. Ele tinha uma profunda capacidade de amar e amava os seus filhos mais do que tudo. Ele adorava as suas artes marciais, motos e todas as coisas relacionadas com o cinema – escreveu, compartilhando fotos da família.

O primeiro trabalho de Taraja como dublê foi na série Constantine, em 2015. Antes, ele trabalhava como operador de câmera. Ele também atuou nas séries MacGyver (2016), 24 Horas: O Legado (2017) e The Gifted (2017).

Já no cinema, além de Pantera Negra e Os Vingadores, o ator acumulou em seu currículo os filmes Shaft (2019), Bad Boys Para Sempre (2020), O Esquadrão Suicida (2021), Vingança & Castigo (2021), Adão Negro (2022), Emancipation (2022), Creed III (2023) e Clonaram Tyrone! (2023).

