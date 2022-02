Duda Backman agita domingão em Igarapé Açu

Cantora paraense Duda Backman realiza show solidário no dia 5 de março, a partir das 20h, na Igreja do Senáculo Ianetama, em prol de arrecadar fundos para ajudar o próximo. A artista que bomba na cena musical do tecnomelody paraense, afirma que uma das principais forma de fazer arte, é quando essa proporciona a mudança no outro.

“A música é tão linda nos seus mais diversos significados, que o fato de um artista poder usar da sua arte para tocar o coração do outro para ajudar alguém que está em necessidade, é um desdobramento lindo, me sinto realizada”, reflete Duda sobre sua atuação na música e no show beneficente que vai realizar.

Nascida em Castanhal no Pará, Duda Backman começou a cantar desde muito cedo, e quando tinha 10 anos, passou a adquirir a experiência de cantar diante do público ao se apresentar na igreja na qual fazia parte. Certa do caminho que queria seguir na vida, a jovem de 16 anos se inscreveu em um concurso de bandas junto do grupo que integrava na época, e pra sua surpresa, levou o primeiro lugar da competição, cravando ainda mais em si o sonho de viver da música.

“Confesso que não foi fácil decidir esse caminho, pois apesar de isso estar muito claro na minha mente, nós artistas sabemos o quanto é difícil viver da música e da arte no nosso país, pois os incentivos na sua maioria são para os grandes artistas e já consagrados na mídia, mas graças a Deus tenho muitos profissionais ao meu lado e meu público fiel que sempre me acompanha e enaltece meu trabalho”, comenta a cantora.

Desde que os shows foram interrompidos pela pandemia da covid-19, Duda aproveitou este momento para repaginar a sua carreira, dando uma atenção para suas produções autorais, repertório e atuação, todo esse planejamento vai ser apresentado ao público no evento do dia 5 de março: “As mudanças sempre são necessárias pra quem trabalha com arte, o público adora novidade e um artista que não se reinventa, não prevalece muito tempo, então foquei nisso e agora o público vai poder contar com uma apresentação de tirar o fôlego e com muita música de qualidade”, adianta a cantora.

Mesmo estando em carreira solo há anos, Duda já fez parte dos grupos: Cia do Arrocha, Banda Mega Estilo, Banda Maresia, Banda Puro Desejo, dentre outras, onde se apresentou dentro de muitos estilos musicais. No seu repertório a cantora traz muitas músicas que viajam pelos estilos brega, a pisadinha e a música pop.