Dudu e Veiga decidem, Palmeiras bate o Al-Ahly e está na final do Mundial

O torcedor do Palmeiras pode respirar: está na final do Mundial de Clubes. Depois de sucumbir na semifinal do Mundial passado, o time de Abel Ferreira escreveu um novo roteiro, dominou a partida com o Al-Ahly e contou com Dudu e Raphael Veiga inspirados para vencer por 2 a 0.

Classificado para a decisão, o Palmeiras aguarda agora o adversário que sai do jogo entre Chelsea e Al Hilal. A partida entre ingleses e sauditas está agendada para quarta-feira, também às 13:30.

Jogo de xadrez

O primeiro tempo de Palmeiras e Al-Ahly foi marcado por um grande equilíbrio. Um jogo estudado, em que o Palmeiras pouco a pouco conseguiu avançar suas peças, até dar o bote fatal.

Com predomínio da posse de bola, o time de Abel Ferreira foi quem chegou mais vezes no campo de ataque, mas poucas vezes com perigo. O Al-Ahly, postado na defesa, convidava o Verdão ao seu campo para armar contra-ataques em velocidade pelos flancos.

Quando foi menos fiel ao que se propôs, o Al-Ahly acabou traído pela eficiência característica do Palmeiras de Abel. Se antes as chegadas ao ataque pouco assustaram o goleiro Ali Lotfi, na primeira vez que ele foi realmente exigido, sucumbiu.

A jogada do gol nasceu aos 38 minutos, com Danilo que recuperou a bola na linha do meio de campo pelo lado esquerdo. O volante passou para Dudu, que precisou de apenas um toque na bola para deixar Rapahel Veiga livre. Veiga invadiu a área e encheu o pé com um chute cruzado, Lofti nada pode fazer, 1 a 0

Xeque-mate

No jogo de xadrez, o xeque-mate é a jogada derradeira, o que encerra o jogo e decreta a vitória para um dos lados. O xeque-mate do Palmeiras veio de forma antecipada, logo nos primeiros minutos do segundo tempo.

O Al-Ahly mal teve tempo de assimilar as instruções do técnico Pitso Mosimane e acabou envolvido por um bonito contra-ataque do Palmeiras. Aos quatro minutos, Rony saiu da defesa e passou para Raphael Veiga no círculo central. O autor do primeiro gol do Palmeiras devolveu o presente de Dudu, ao desarmar a defesa do Al-Ahly com um toque de primeira. Dudu avançou em velocidade pela direita, carregou a bola até a área e fuzilou de pé direito, marcando um golaço, 2 a 0.

Em desvantagem, o Al-Ahly logo recorreu ao banco de reservas. Mosimane chamou Abdelkader, Sherif e Fathi, os dois últimos estiveram a serviço da seleção do Egito na Copa Africana de Nações. As mudanças deram fôlego e qualidade ofensiva ao time egípico, que passou a incomodar mais o Palmeiras. Os lances de perigo foram surgindo aos poucos, até o maior susto do Palmeiras chegar aos 26 mintuos.

Com maior volume ofensivo, o Al-Ahly chegou ao gol depois de uma falha de Weverton. O goleiro do Palmeiras espalmou para frente um chute de longe de Mohamed; Fathi apareceu entre a zaga para aproveitar o rebote e marcou. O gol, no entanto, acabou anulado pelo VAR, que apontou impedimento.

Se a vantagem de 2 a 0 e o cronômetro não jogavam a favor do Al-Ahly, a situação ficou pior a 10 minutos do fim da partida. Ayman Ashraf deu uma entrada dura em Rony no meio de campo. O carrinho por trás no atacante do Palmeiras, inicialmente, rendeu um cartão amarelo, mas acabou corrigido pelo VAR e se tornou vermelho. Melhor no jogo como um todo, o Palmeiras venceu merecidamente e avança para a final em que aguarda o vencedor do confronto entre Chelsea e Al Hilal.

Texto retirado de ogol.com.br