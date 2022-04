Duelo de Águias começa hoje no Estádio Zinho Oliveira

A Tuna Luso Brasileira, vice-campeã do Parazão no ano passado, entra em campo neste sábado, 2, para a briga pelo terceiro lugar no Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, nesta tarde, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A Águia Guerreira vai enfrentar a Águia de Marabá com a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



O atacante Paulo Rangel, artilheiro da competição, destacou sua alegria em estar defendendo a Tuna e diz estar no seu melhor momento. Promete, nesta tarde, dar muita alegria ao torcedor tricolor, e que este será um grande jogo para que, na próxima quarta-feira, a Lusa já entre no gramado de sua casa, no Souza, com a vantagem de um simples empate, se tornando a segunda vice-campeã do Parazão.



No jogo de hoje, a Tuna só estará desfalcada, em Marabá, do atacante Fidelis, que está suspenso por três cartões.

Imagens: Luis Carlos/Tuna