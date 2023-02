Duelo de pouca emoção, Bragantino e Castanhal ficam no empate no ‘Diogão’, em Bragança

O Bragantino ganhou no “tapetão’ vaga no Parazão 2023, porém, em campo, decepcionou sua torcida ao empatar com o Castanhal no jogo de estreia, neste domingo, 12. O duelo, realizado no Diogão, reduto do Tubarão, acabou no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130 de 0 a 0, resultado animador para o Castanhal que arrancou um ponto jogando fora de casa.

O jogo foi igual nos dois tempos com os times criando poucas jogadas ofensivas. As chances que surgiram foram desperdiçadas. Aos 19’, Wander do Castanhal, chutou a bola para fora. Aos 26’, Mariano, do Bragantino, cabeceou por cima.

Na segunda fase, Gabriel, do Japiim, perdeu outro lance de gol, aos 22′. Um minuto depois foi Lukaku, do Tubarão, mandar a bola longe do goleiro castanhalense Bernardo.

O jogo teve arbitragem de Murilo Augusto que não aplicou nenhum cartão.

Na próxima rodada o Castanhal joga contra o São Francisco, no dia 15, no CT do Japiim, às 15h30. O Bragantino recebe a Tuna no dia 16 no Diogão, às 15h30.

Imagem: Arquivo/Ascom/Castanhal