Duolingo anuncia 2ª temporada de podcast ‘Histórias em Inglês’

Após o sucesso da primeira temporada do podcast “Histórias em Inglês”, que ficou em primeiro lugar no Spotify em 2021, o Duolingo anunciou a estreia da segunda temporada a partir desta quarta-feira (23). A nova etapa do programa terá 16 episódios que tratarão de assuntos como vida universitária, comida, animais selvagens, esportes radicais e casamentos na pandemia.

A primeira temporada alcançou mais de 1,8 milhão de visualizações, sendo o podcast de educação mais ouvido no Brasil, além de ficar entre os mais ouvidos do ranking geral de 2021 e até o momento. De acordo com o relatório anual da plataforma de aprendizagem, o Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo: dos 30 milhões de usuários brasileiros, 60% escolhem estudar o idioma pelo Duolingo.

De acordo com o relatório anual da Duolingo, o Brasil é o país que mais aprende inglêsFonte: Divulgação: Duolingo

“O sucesso do podcast no Brasil nos deixa muito empolgados para o lançamento da segunda temporada, que continua tendo como missão ser uma ferramenta para ajudar nossos alunos a se manterem motivados ao estudar idiomas e de forma gratuita”, disse Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil. Uma parte dos novos episódios já está disponível no Spotify, enquanto os próximos serão lançados semanalmente.

Fonte: Divulgação: Duolingo