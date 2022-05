Duolingo anuncia grande reformulação no app; saiba o que mudou

O Duolingo anunciou uma grande reformulação no design da plataforma. A atualização será lançada já nas próximas semanas para os mais de 40 milhões de usuários que utilizam o software para aprender um novo idioma.

A empresa explicou que a interface para o usuário foi simplificada para tornar o uso mais intuitivo e também melhorar a experiência de aprendizado.

As novidades foram desenvolvidas após meses de pesquisa com os usuários, que falaram sobre as principais dificuldades para utilizar o aplicativo. Segundo o Duolingo, as mudanças foram testadas com pequenos grupos de alunos que deram feedbacks sobre os novos formatos. Confira, abaixo, um vídeo mostrando um pouco de como será o novo aplicativo:

https://youtube.com/watch?v=toKeM4-2akE%3Fstart%3D0

As mudanças

O Duolingo explicou ter reformulado o layout para incluir instruções mais claras, com um design aprimorado que se concentra na repetição espaçada, uma metodologia de aprendizado na qual você repete as aulas em intervalos maiores para melhorar a retenção do idioma, por exemplo.

Além disso, a partir das próximas semanas, os alunos verão alterações na usabilidade do app como: