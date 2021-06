Duolingo produz ‘maior notificação do mundo’ em prédios de São Paulo

O Duolingo anunciou, nesta segunda-feira (07), que lançou a “maior notificação push do mundo”. As imagens estão sendo projetadas em prédios da cidade de São Paulo e servirão para lembrar os estudantes de retomarem o aprendizado de línguas estrangeiras no aplicativo.

Chamada de “A notificação impossível de ignorar”, a ação projetou imagens de 10 a 15 m² na capital paulista. Usuários específicos foram escolhidos e foram surpreendidos com o “empurrãozinho” para retomarem as ofensivas no app.

De acordo com o Duolingo, as projeções foram executadas com um drone Matrice 600 Pro, que foi desenvolvido pela empresa Bizsys exclusivamente para a ação. O equipamento tem uma câmera e um projetor Epson S18+.

“Esta campanha tem como protagonistas o que o Duolingo tem de mais precioso: nossos alunos. Criamos nesta ação um jeito divertido, que é o nosso ingrediente secreto, para incentivá-los a estudarem conosco, reforçando a nossa mais importante missão, que é oferecer educação de qualidade e gratuita para todos”, afirmou Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

A executiva lembrou que a plataforma de ensino de línguas tem mais de 500 milhões de usuários no mundo e 30 milhões somente no Brasil. Ela explicou que o app é utilizado por pessoas de todos os espectros econômicos, de refugiados até milionários e celebridades como Bill Gates.

A campanha foi criada pela agência de publicidade Jotacom. João Passarinho Netto, VP de Estratégia Criativa da Jotacom, disse que a ação tem “um tempero adicional por conta da estratégia inusitada, ousada e tecnológica envolvida para relembrar alunos da importância em manter seus estudos em dia. Certamente uma ação original que dará muito o que falar”.

“A notificação impossível de ignorar” será publicada nos perfis do Duolingo no Instagram, Twitter e Facebook nesta segunda-feira. Confira, aqui, o resultado da ação.

Fonte: Duolingo / Assessoria de Imprensa