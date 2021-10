Dupla assalta e faz motorista de aplicativo refém em Icoaraci e é presa em flagrante nesta noite

Polícia Militar apresentou os dois homens à 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova. Um deles é menor de idade.

De acordo com a polícia, dois homens assaltaram um motorista de aplicativo no bairro do Icuí-Curió, em Belém, nesta noite de quinta-feira (30), e o crime só terminou, no distrito de Icoaraci, após a polícia intervir e conseguir a rendição da dupla. A polícia confirmou que um dos suspeitos é menor de idade.

Os dois homens foram denunciados à polícia por testemunhas do assalto ao motorista de aplicaitivo, do Fox vermelho, de placas OTZ 39 11.

Viaturas em ronda pelos bairros do Souza foram contatadas por radiofonia e começaram a tentativa de localização do carro do trabalhador. O que não demorou e então se iniciou uma perguição policial, só concluída no distrito de Icoaraci, por volta das 21h30.

Os homens portavam armas brancas, como um facão. Os dois foram apresentados à 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova. A polícia entraria em contato com a família do menor de idade para apresentá-lo á Delegacia de Atendimento ao Adolescente, na avenida Governador José Malcher, em Belém.

A Redação Integrada aguarda retorno dos órgãos de Segurança Pública sobre maiores informações do flagrante delito.

Fonte O Liberal