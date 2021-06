Dupla bate na porta, pergunta o nome e mata homem na frente da esposa dele

Após receber dois homens à porta e confirmar seu nome e de onde era natural, Victor de Almeida Rodrigues, de 27 anos, foi executado na frente da esposa, em Manaus (AM), na tarde da última quarta-feira (23), como informou o Portal do Holanda.

De acordo com a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar, uma dupla foi até a casa onde a vítima morava com a esposa, perguntando se ele se chamava Victor e se era de Manicoré, no interior do Amazonas.

Após confirmar as informações, o homem foi baleado e morto no local. A esposa dele foi ameaçada de morte, mas os criminosos não atentaram contra a mulher e fugiram.

A PM informou que a vítima tinha passagem na polícia por homicídio, cometido em sua cidade natal.

A Polícia Civil investiga se os casos de homicídio têm relação.

