Dupla campeã de vôlei de praia é homenageada pelo Caixaparah

A diretoria do Caixaparah, por meio do seu Departamento de Esportes, homenageou a dupla campeã brasileira de Vôlei de Praia, Categoria 55 Anos, Gerson Monte e Adilson Paulo, que recebeu uma bonita homenagem do clube bancário pela conquista nacional. Os campeões acabaram com favoritismo da dupla adversária, Marcão (Brasília) e Marcelo Mota (Rio de Janeiro) pelo placar de 2 a 0, com parciais de 21/15 e 21/15.

O presidente do Caixaparah, Alberto Henrique, agradeceu em nome da diretoria, à dupla campeã brasileira que levou agremiação bancária a aumentar ainda mais seu destaque no cenário nacional de Vôlei de Praia, principalmente com relação ao ranking da modalidade especializada.

“Vocês foram fantásticos conquistando esse título brasileiro para o nosso clube e vamos continuar dando esse tipo de apoio naquilo que pudermos para ajudar, e sei que não é fácil se conquistar um título brasileiro a nível do esporte amador e eles mostraram que foram os melhores diante dos adversários. Por isso, recebam nossos parabéns em nome da nossa diretoria”, disse Alberto Henrique muito alegre abraçado com a esposa Aline.

Prestigiaram a ceremônia festiva o diretor de esportes Carlos Sérgio e o Gerente Executivo Roberto Vasconcelos, com assessoria de Silvia Saraiva. Os atletas disputaram um torneio relâmpago em homenagem à dupla campeã brasileira de Vôlei de Praia, categoria de 55 anos.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar