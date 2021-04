Dupla com moto roubada é baleada no bairro do Coqueiro, em Belém

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Molequinho”, foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (30), no bairro do Coqueiro, em Belém. Ele estava em uma motocicleta roubada, com outro homem, quando os dois foram atingidos por vários disparos de arma de fogo. O motorista perdeu o controle do veículo e ainda atropelou um pedestre, que fraturou a perna e foi socorrido.

Testemunhas informaram que era por volta das 6h30 quando Molequinho e Cláudio Rodrigues Ferreira de Souza passavam pela rua Sideral, quase esquina com a rua Esperantista, em uma motocicleta. Um carro se aproximou da dupla e um dos ocupantes sacou uma arma e atirou várias vezes contra eles. O motorista foi atingido, atropelou Arnaldo Mendes de Araújo, de 58 anos, que andava na calçada, e em seguida bateu com o veículo em uma estrutura metálica na frente de uma residência.

Molequinho foi atingido várias vezes e morreu na hora, sem chance de socorro. O pedestre que foi atropelado sofreu uma fratura na perna e não corre risco de vida. Já Cláudio sofreu ferimentos leves, foi socorrido no local e em seguida encaminhado para a Seccional da Marambaia, onde prestou depoimento. A motocicleta onde a dupla estava possuía registro de roubo, disse o delegado da Polícia Civil Davi Silveira.

Enquanto os policiais civis prosseguiam com as investigações, três moradores da vizinhança relataram ter sido vítimas de assalto de Molequinho. “Ele também era chamado de ‘Jacaré’, e era muito conhecido no bairro por fazer assaltos vestido com roupas da Equatorial e da Cosanpa”, contou um morador, que pediu para não ser identificado.

Após cometerem o crime, os assassinos fugiram do local no carro em que estavam. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Fonte: O Liberal