Dupla de bandidos morre ao encarar a PM a bala em Santa Izabel do Pará

Um trio de bandidos suspeitos de tentativa de arrombamento a uma agência bancária e a estabelecimentos comerciais no centro da cidade de Santa Izabel do Pará, região Metropolitana de Belém, enfrentou a bala três guarnições da Polícia Militar. Dois foram derrubados e um conseguiu se evadir pelas matas sem ser identificado.

Os feridos foram levados a uma unidade hospitalar, mas já chegaram sem vida no local, tendo os corpos sido removidos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Castanhal.

Os fatos se passaram por volta de meia noite de anteontem para ontem, segundo registro de auto de flagrante lavrado na Seccional Urbana de Santa Izabel do Pará.



Com os suspeitos, as guarnições das viaturas 1203, 1207 e ROCAM, do 12º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apreenderam um revólver calibre 38 com três balas deflagradas, uma espingarda tipo cartucheira calibre 36, um colete balístico, duas lixadeiras e vários discos de corte, uma furadeira e várias chaves e alicate de corte; corda e uma manta térmica impermeável, o que comprova que os três homens estavam dispostos a fazer arrombamentos e assaltos e, se necessário, a matar quem se metesse à sua frente, como disse um agente envolvido na operção.

Ainda segundo a Polícia, os agentes de plantão no 12º BPM foram informados da movimentação suspeita no centro de Santa Izabel e, por isso, movimentaram as viaturas, o que culminou com a ação. Diligências continuam sendo feitas na área em busca do terceiro suspeito foragido.



Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar