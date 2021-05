Dupla de colombianos é presa com 600 quilos de maconha avaliadas em R$ 5 milhões

Dois homens identificados como Carlos Daniel Fray Rabelo, de 33 anos , e Gonzalo Narvaez Yucuna, de 23 anos foram presos com 600 quilos de maconha do tipo Skunk. Os suspeitos são colombianos e foram presos na noite desta quarta-feira (12). no município de Novo Airão interior do AM.

O material apreendido está avaliado em R$ 5 milhões. A polícia recebeu denúncias de que os homens teriam sido contratados para transportar um material.

No momento em que a equipe policial encontrou os estrangeiros, eles ainda tentaram fugir, porém não conseguiram. Os suspeitos então confessaram que estavam aguardando outras duas pessoas que os levariam até onde o material entorpecente estava escondido.

A dupla confessou que o material estava escondido em uma área de mata e teria vindo pelo Rio Negro. Os homens levaram os policiais até o local, e lá foram apreendidos 16 sacos com com aproximadamente 600 quilos de maconha.

A polícia relatou que o local onde a droga estava escondida era de difícil acesso. Um dos acusados confessou também que já havia transportado drogas pelo rio a cerca de três meses, e o destido do material era a cidade de Manaus.

A dupla irá responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Por Portal Imediato