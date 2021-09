Dupla é baleada e presa pela PM após assaltar farmácia na avenida Júlio César, em Belém

Segundo a polícia, Jeferson da Silva Fonseca e Gabriel de Lima Souza trocaram tiros com policiais ao serem flagrados saindo do estabelecimento com armas nas mãos

Dois homens foram baleados durante uma tentativa frustrada de assalto na noite desta quinta-feira (23), no bairro de Val-de-Cans, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, Jeferson da Silva Fonseca e Gabriel de Lima Souza haviam acabado de assaltar uma farmácia localizada na avenida Júlio César, quando foram flagrados pelos policiais e atingidos durante troca de tiros. A dupla foi socorrida e depois apresentada na Seccional Urbana da Sacramenta, onde foi autuada em flagrante. Testemunhas registraram a ação.

O registro da ocorrência policial narra que, por volta das 19h20, uma viatura estava fazendo ronda na praça do Marex quando recebeu a informação de um popular de que uma farmácia estaria sendo assaltada a poucos metros dali. Os policiais se deslocaram até o endereço informado e flagraram os suspeitos saindo do estabelecimento armados e com vários objetos das vítimas.

Ainda de acordo com a PM, ao receber ordem de parada, a dupla teria apontado as armas na direção dos policiais, que atiraram em legítima defesa. Jeferson foi atingido com um tiro na região do tórax, enquanto Gabriel foi alvejado na perna. Este último ainda teria tentado fugir do local, mas foi capturado por uma guarnição que patrulhava a área.

Gabriel de Lima Souza foi preso em flagrante (Reprodução)

Jeferson foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Já Gabriel foi encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Em seguida, os dois foram apresentados na delegacia para os procedimentos cabíveis.

Com a dupla, a PM informou que foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições, um revólver calibre 32, além de quatro aparelhos celulares, uma carteira, um cordão e a quantia de R$ 2.450 em espécie, fruto do roubo que haviam acabado de cometer.

FONTE AMAZONIA