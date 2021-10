Dupla é flagrada com cocaína dentro de pênis de borracha

Policiais militares abordaram dois homens com atitude suspeita e flagraram 12 papelotes de cocaína escondidos dentro de um pênis de borracha. O caso aconteceu nesta sexta-feira (29), no Rio de Janeiro, e foi destaque no portal Último Segundo.

De acordo com a PM, os agentes da motopatrulha suspeitaram de dois homens que pareciam nervosos com a presença dos policiais e resolveram investigar.

Além da droga dentro do brinquedo erótico, foi descoberto, durante a revista, que um dos rapazes estava com mais dois papelotes no bolso. A dupla ainda tentou subornar os policiais para evitar a prisão.

Os agentes negaram o suborno e levaram os dois homens para a delegacia, que atua como central de flagrantes da Polícia Civil.

Fonte Amazonia