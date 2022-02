Dupla é flagrada queimando fios de cobre na saída de Marabá￼

Fernando Duarte de Souza, de 33 anos, e Diego Gomes, de 31 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (22) suspeitos do crime de apropriação indébita. Eles estavam realizando queima de cobre embaixo de um viaduto, na saída de Marabá, e foram flagrados por vigilantes de uma empresa privada de segurança contratada pela mineradora Vale.

De acordo com boletim de ocorrência policial, a dupla alegou que trabalhava em uma empresa prestadora de serviços para um frigorífico, e que o material que estava sendo queimado pertencia a essa empresa, que fez uma substituição dos cabos antigos.

Com essa substituição, os dois decidiram levar a fiação antiga para queimar no local. Ainda segundo boletim de ocorrência, por se tratar de área ambiental, o material foi recolhido e apresentado junto com os suspeitos na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

