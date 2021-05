Dupla é morta pela polícia após cometer assaltos na rodovia PA-160, em Canaã dos Carajás

Antônio da Silva Costa, conhecido como “Negão do 15”, de 42 anos, e outro homem, ainda não identificado, foram mortos na madrugada desta segunda-feira (10), em uma intervenção policial no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A dupla estaria cometendo assaltos na rodovia PA-160, mas foi flagrada pela polícia e iniciou um confronto.

A Polícia Militar (PM) informou que por volta das 4h, um homem abordou uma guarnição que realizava rondas nas ruas do município, informando ter sofrido uma tentativa de assalto na rodovia pA-160, na entrada da cidade. Segundo ele, ao reduzir para passar uma lombada, dois homens armados tentaram parar o veículo, mas o motorista conseguiu acelerar e fugir.

Os policiais então seguiram para a rodovia e logo visualizaram os dois suspeitos caminhando na margem da pista. Quando viram a viatura, ambos teriam corrido para fora da estrada, com as armas em punho, conforme os militares.

A guarnição afirma ter ordenado que eles parassem, mas eles continuaram apontando contra a equipe. Os policiais então balearam a dupla e a socorreram ao Hospital Municipal de Canaã dos Carajás, onde foram constatadas as mortes.

Com Antônio, os policiais dizem terem encontrado cinco gramas de crack e quatro papelotes de cocaína. As substâncias foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, junto a uma garrucha calibre 32 e um simulacro de arma de fogo.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada (com informações de Luciana Marschall e Ronaldo Modesto, do Correio de Carajás)