Dupla é presa ao tentar fraudar o TAF do concurso público da Polícia Militar em Santarém

Uma fraude durante a aplicação do Teste de Avaliação Física (TAF), do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP), foi identificada pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) na manhã desta terça-feira (2), no município de Santarém, no Oeste do Estado. Duas pessoas foram presas em flagrante no momento da aplicação do TAF.

Por meio de um trabalho integrado entre a Corregedoria-Geral e o Centro de Inteligência (CInt) da PM, os militares conseguiram informações sobre a tentativa de fraude, que iria ocorrer na sede do 3º Batalhão (3º BPM), em Santarém, um dos locais de aplicação da etapa. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi notificado, e os militares foram ao local nesta manhã, quando iniciou a aplicação do TAF, e identificaram o suposto candidato no local, que realizou de forma ilegal o teste no lugar de outra pessoa.

Ao ser questionado, o suposto candidato não soube responder perguntas básicas, como o nome da própria mãe. A PM ainda comparou o documento de identificação apresentado com o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais (Fiap) e verificou que havia discordâncias nos documentos. Logo foi confirmada a fraude. O suspeito ainda confessou que fez o teste no lugar de outra pessoa, alegando que essa pessoa não estaria em condições físicas para fazer os exercícios.

Prisões – O candidato selecionado para executar o TAF aguardava do lado de fora do 3º BPM. Ele foi identificado pelos policiais e também confessou o crime, sendo preso em seguida. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos administrativos. Um representante do Iades acompanhou a apresentação dos acusados.

A 4ª etapa do concurso destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará começou hoje (2 de novembro), e prossegue até o próximo dia 8. A Corregedoria-Geral e o CInt da PM seguem atentos durante a aplicação das etapas, acompanhando os processos para coibir qualquer tentativa de fraude.

Texto: Ascom/PM

