Dupla é presa após assaltar loja de artigos militares em Marabá

Na delegacia, os suspeitos não quiseram se manifestar

Fernando Simão de Almeida, de 18 anos, e Mateus Aguiar Santos, 19, foram presos na manhã desta terça-feira (28), em Marabá, sob acusação de terem assaltado uma loja de artigos militares na cidade. Levados à Seccional Urbana, os dois não se defenderam das acusações. As informações são do portal Correio de Carajás.

De acordo com o tenente Juvenilson, que esteve à frente da guarnição da PM responsável pela prisão da dupla, a contenção dos suspeitos ocorreu já na periferia da Nova Marabá. “Foram capturados no bairro Araguaia, na Ocupação da Fanta, dois elementos que estavam em uma moto furtada. Com eles foram encontrados dinheiro e um celular, subtraídos durante o assalto ao estabelecimento”, explicou o policial.

Ainda de acordo com o tenente Juvenilson, os dois assaltantes foram flagrados por uma câmera de segurança da loja, o que auxiliou na identificação e prisão da dupla. A Polícia Militar sabe que existem outros dois envolvidos no assalto à loja e que um deles estaria usando uma motocicleta modelo Biz, de cor preta, para cometer crimes. As buscas pelos criminosos continuam.

O oficial reforçou que a PM está diuturnamente nas ruas da cidade. “Estamos aí para proteger a sociedade e o patrimônio das pessoas. Qualquer emergência, pedimos que a população entre em contato com o 190 se tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro deles, que nós iremos em busca desses elementos”, assegura.

Fonte O Liberal Amazonia