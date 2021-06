Dupla é presa em flagrante após arrombar clínica médica e furtar mais de R$ 100 mil, em Itaituba

Uma parte do dinheiro, que estava escondida dentro de uma residência, foi recuperada pela polícia

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos em flagrante após invadirem uma clínica médica e furtarem mais de R$ 100 mil, na madrugada desta segunda-feira (14), no município de Itaituba, sudoeste paraense. Uma parte do dinheiro, que estava escondida dentro de uma residência, foi recuperada pela polícia. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o crime e que as investigações continuam. As informações são do Giro Portal.

O furto ocorreu durante a madrugada, em uma clínica localizada no bairro Bom Remédio. Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que a dupla arromba o cofre onde o dinheiro estava, utilizando uma ferramenta pontiaguda. Os dois fogem em seguida.

Algumas horas depois do crime, a polícia localizou a dupla próximo ao Porto da Balsa, na avenida Getúlio Vargas. Aos policiais, os homens teriam confessado que praticaram o furto, indicando onde estaria escondido parte do dinheiro, em uma casa localizada no bairro Vitória Régia.

Parte do dinheiro furtado foi recuperado pela polícia (Reprodução)

No local, os agentes encontraram uma quantia de R$ 78 mil, dentro de uma máquina de lavar roupas. Duas motocicletas, uma modelo CB Twist branca, e a outra uma CG Titan de cor vermelha, foram apreendidas durante a ação policial.

Segundo informações, os veículos foram comprados com o dinheiro do furto, um deles no valor de R$ 10 mil e outro no valor de R$ 5,5 mil. A polícia descobriu que a dupla realizou também um depósito no valor de R$ 9 mil para a conta de uma pessoa. As investigações continuam.

Fonte: AMAZONIA