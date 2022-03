Dupla é presa em flagrante após furtar lojas de shopping em Marabá

Rosileia dos Santos de Oliveira e Leandro Calandrini Siqueira foram autuados em flagrante após furtar roupas e perfumes de diversas lojas do Partage Shopping Marabá.

O crime aconteceu na noite do último sábado, 19. Os seguranças do shopping desconfiaram da movimentação do casal que furtava uma loja e descia para guardar os objetos dentro do carro, e voltava em seguida para entrar em outra loja.

De acordo com o superintendente de Polícia Civil do Sudeste, delegado Vinicius Cardoso, os seguranças capturaram a dupla e acionaram a Polícia Militar. “Durante revista no veículo a polícia flagrou todos os artigos furtados, que foram devidamente devolvidos aos lojistas”, explicou Cardoso.

O casal foi conduzido até a 21ª Seccional de Polícia Civil e autuado em flagrante por furto qualificado.

Por: Ana Mangas

Fonte: Correio de Carajás