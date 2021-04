Dupla é presa em flagrante enquanto vendia cocáina, no bairro de São Brás, em Belém

Com os acusados, a Polícia Civil apreendeu três tabletes de cocaína e um veículo utilizado para o transporte da droga

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades da avenida Cipriano Santos, no bairro de São Brás, em Belém, nesta terça-feira (13). Com os acusados, a Polícia Civil apreendeu três tabletes de cocaína e um veículo utilizado para o transporte da droga.

A PC informou que chegou nos acusados a partir de uma denúncia anônima, realizada por meio do Disque-Denúncia (181). Os agentes foram até o local indicado e flagraram a entrega de entorpecentes pelo suspeito.

De modo campana, os policiais acompanharam a movimentação suspeita entre um suspeito e o condutor de um veículo. Eles fizeram a abordagem, sendo confirmado que o encontro tinha como finalidade o repasse de drogas entre os mesmos.

Os indivíduos foram presos em flagrante e apresentados ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) para procedimentos cabíveis, juntamente com o entorpecente e o veículo apreendidos. As diligências terão prosseguimento, com o intuito de identificar outros envolvidos.