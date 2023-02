Dupla é presa por estupro de vulnerável durante ‘Operação Carnaval’ em Salinópolis

Com o reforço de efetivo da Polícia Civil nas delegacias do interior e na Região Metropolitana de Belém, as ações de enfrentamento de crimes praticados contra grupos vulneráveis foram ampliadas durante o feriado prolongado de Carnaval. Na tarde do domingo (19/02), duas pessoas foram presas pelos crimes de Estupro de Vulnerável em Salinópolis, na região nordeste do Pará.

Segundo o delegado João Cláudio Castanho, um homem de 21 anos, suspeito de manter relacionamento amoroso oculto e engravidar uma menina de 13 anos, foi preso em flagrante. “Durante a ação policial, a tia da vítima, que é a responsável legal da menor, também foi presa e autuada pelo crime de Estupro de Vulnerável por Omissão, ela tentou enganar a equipe policial pela terceira vez, alegando que indiciado teria ido embora da cidade e se encontraria em local incerto”, contou.

Durante a ação, a equipe de investigadores percebeu movimentação estranha vindo de um cômodo ao lado da residência. Com autorização da moradora, foram averiguar a situação e encontraram a menor em uma cama, acompanhada do indiciado, que recebeu voz de prisão. Diante da situação flagrancial, a tia da menor também recebeu voz de prisão.

A dupla foi encaminhada para unidade policial de Salinópolis para procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça. A menor foi entregue para outra tia, após assinatura de termo de compromisso e responsabilidade.

Texto: Talison Lima / Ascom PCPA

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PCPA