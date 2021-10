Dupla em moto executa homem em Serra Pelada

Um homicídio foi registrado na Rua São Francisco, em Serra Pelada, município de Curionópolis, nesta segunda-feira (18). A vítima foi Reginaldo Bispo dos Santos, morto em casa por disparos de arma de fogo.

Segundo relato do filho da vítima, dois homens em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, passaram pela frente da casa de Reginaldo atirando contra a vida do pai da testemunha. Os homicidas teriam usado uma espingarda para balear e matar Reginaldo.

Ainda na noite de segunda, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar a remoção do corpo e análise da cena do crime. A Polícia Civil de Curionópolis investiga possíveis autores do crime e sua motivação.

Juliano Corrêa – com informações de Ronaldo Modesto

Fonte: Correio de Carajás