Dupla faz a “limpa” em barbearia na Pedreira

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação de dois homens que assaltaram, na noite do último sábado (22), uma barbearia localizada na travessa Mauriti, bairro da Pedreira, em Belém. O primeiro suspeito entra no local e anuncia o assalto, mostrando uma arma na cintura. Em seguida, entra o comparsa dele vestido de mototaxista. Os dois começaram a recolher os pertences de funcionários e clientes da barbearia. Veja:

Nas imagens, gravadas pelas câmeras de segurança do local, um dos suspeitos – vestido de camisa azul e calça jeans – se mostra mais agressivo. A todo momento, ele mostra a arma em sua cintura, na tentativa de intimidar as pessoas que estavam no local. Enquanto isso, o homem vestido de mototaxista some do alcance das câmeras e reaparece com uma mochila. Nela, ele coloca os objetos do roubo: celulares, dinheiro e equipamentos da barbearia.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda um posicionamento sobre o caso.